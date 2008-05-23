Нужен 3й исполнитель! Двое уже выполняют другие варианты! ВСЕ ЕЩЕ требуется !!! выполнить курсовую работу полностью. Вариант 14. пример тут: http://rapidshare.de/files/39567645/Var19.rar.html Все предложения сюда. Методичку прикрепил. Сроки - до ...
АФК в фитнес-центре
Название: АФК в фитнес-центре
Тип работы: диплом
Предмет: Адаптивная физическая культура
ВУЗ: педагогический
Требования к содеражанию:
группа для исследования - проблемы со спиной (межпозвонковые грыжи, искревления, сколиоз и др.), возрастная группа не важна, занятия индивидуальные
глава 1 - теория
глава 2 - обзор и выбор методики
глава 3 - применение методики: сравнение группы - до и после применения методики
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Кол-во источников не менее: 30
Кол-во страниц не менее: 80
Кол-во страниц не более: 80
Срок: 1 глава - 2 июня
2 глава - 9 июня
3 глава - 17 июня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 исполнителяЗавершен17 лет назад
- $100
Курсовая тема: Имидж США на Западе и в арабских странах. предмет: PR 4 курс объём около 30 стр шрифт 14 отступ 1,5 Срок 25 мая поздний вечер черновой ...Закрыт17 лет назад
- $100
В данном писме прикладываю приблизительный план дипломной работы и две части диплома. Необходимо написать 3 (проектную часть) и помочь во второй главе с последним пунктом. Анализ прибыли и рентабельности. ...Закрыт17 лет назад
Курсовая работа. В прикрепленном файле: пример подобного диплома, файл задания (то что удалось разобрать) и сканы самого задания (вдруг кто еще что-то разберет). Все предложения сюда. http://www.soft35.ru/1363.rarЗакрыт17 лет назад
- $120
СРОЧНО требуется специалист для написания курсовой по зарубежной литературе на тему "Тема искусства в романе Киплинга "Свет погас". Сроки минимальные 2-3 дня!! Оплата высокаяЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте. Задача нужна сегодня Условие задачи: В экономике условной страны естественный уровень безработицы = 5%, а фактический = 9%. В текущем году предпологается рост потенциального объема ВВП на ...Завершен17 лет назад
- $120
Нужно по ответить на вопросы по генетическим алгоритмам в основном как работает это, как работает например Турнирный отбор , оплата взависимости от кол -ва вопросов , 1 вопрос 50 -100 р , вопросов много ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется решить 8 задач по электротехнике. Раздел: "теория электромагнитных полей" Задание в приложении.Закрыт17 лет назад
- $10
Надо нарисовать Блок-Схему на готовую задачу на паскале, только не при помощью программ типа: FCEditor, BS, Autoshema и т.д.(желательно в Word)Завершен17 лет назад
- $50
Есть курсовой проект..реализовано рисование ломанной на "тетрадном листе" и подсчет длины определенным способом в каждом квдратике..необходимо реализовать подсчет длины контура замкнутой области (суммировать по квадратикам) и посчитать площадь этой облати (разбиением на треугольники) ..делать ...Закрыт17 лет назад