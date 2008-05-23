АФК в фитнес-центре

$240
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Закрыт4 заявки166 просмотров

Название: АФК в фитнес-центре

Тип работы: диплом

Предмет: Адаптивная физическая культура

ВУЗ: педагогический

Требования к содеражанию:

группа для исследования - проблемы со спиной (межпозвонковые грыжи, искревления, сколиоз и др.), возрастная группа не важна, занятия индивидуальные

глава 1 - теория

глава 2 - обзор и выбор методики

глава 3 - применение методики: сравнение группы - до и после применения методики

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 30

Кол-во страниц не менее: 80

Кол-во страниц не более: 80

Срок: 1 глава - 2 июня

2 глава - 9 июня

3 глава - 17 июня

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Выбранный исполнитель

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад
$240

Заявки фрилансеров

alinal
Ольга 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
17 лет назад