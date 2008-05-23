Дипломная работа по педагогике математики

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Закрыт3 заявки173 просмотра

Нужен автор для написания дипломной работы по педагогике математики, математическое деление. Тема: "Реализация прикладной направленности обучения математике при изучении

функциональной линии в основной школе". Есть план.

Оплата договорная. Обращаться по адресу: [email protected]

17 лет назад
anisimova
Алла 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад

Заявки фрилансеров

skvorushka
Ольга 
44 года
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
17 лет назад