Что нужно: написание кандидатской по шифру 17.00.06, на предмет соискания степени кандидата технических наук.

Кто нужен: кандидат технических наук с опытом научного/ студенческого руководства и/или написания научных работ для себя лично и на заказ.

Сроки (не менее чем до декабря текущего года) и стоимость подготовки работы обсуждаются.

При успешном результате относительно данного проекта вероятно сотрудничество на постоянной основе.

Предпочтение отдается кандидатам, с которыми можно поддерживать постоянную связь через интернет-мессенджеры и/или мобильный.

[email protected]

292669542