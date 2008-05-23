Доклад на тему : История университетов

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Закрыт7 заявок247 просмотров

Название: Доклад на тему : История университетов

Тип работы: другое

Предмет: социология образования

Курс: II

как возник университет, где возник, в каком веке,кто преподавал, какие предметы были.

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во страниц не менее: 3

Кол-во страниц не более: 3

Срок: 26 мая 2008 г.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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