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Доклад на тему : История университетов
Название: Доклад на тему : История университетов
Тип работы: другое
Предмет: социология образования
Курс: II
как возник университет, где возник, в каком веке,кто преподавал, какие предметы были.
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Кол-во страниц не менее: 3
Кол-во страниц не более: 3
Срок: 26 мая 2008 г.
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