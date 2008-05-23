Оценка влияния учетной политики на фин.показатели

Название: "Оценка влияния учетной политики на финансовые показатели"

Тип работы: расчетная глава диплома

Предмет: финансы предприятия. экономический анализ

баланс и учетная политика предприятия для примера есть (баланс, отчет о прибылях и убытках учетная политика)

есть даже учебник с методикой расчета оценки со всеми необходимыми показателями и формулами

план работы есть

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Сноски: в скобках

Кол-во страниц не менее: 30

Кол-во страниц не более: 35

Срок: 26 мая 2008 г.