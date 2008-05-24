Курсовая работа по эконометрике

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Закрыт6 заявок164 просмотра

Тема: "Метод Монте-Карло"

Объем - 30 листов

Срок - 2 июня

Просьба: указывайте цену

17 лет назад
Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$50

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад