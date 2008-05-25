Оформить уже готовый диплом под ГОСТ института

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Завершен7 заявок273 просмотра

Нужно оформить уже готовый диплом. Оформление по ГОСТу института. Это все у меня есть.Гост высылаю вместе с дипломом.

stmass[@]mail.ru

447-34-24-54

О цене договориться сможем!

17 лет назад
stmass
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

kgazdanov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

kgazdanov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад