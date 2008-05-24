Курсовая работа по ТАУ, срочно!

Необходимо сделть курсовую работу по ТАУ, используя графоаналитический метод, метод Симаю, и т.д. по черновику, только с другими данными. по нижеследующему плану:

Синтез систем автоматического управления

1. Идентификация объекта управления

а) подготовка эксперимента

б) проведение эксперимента

в) аппроксимация результатов экспериментов

н) проверка адекватности

Результат: математическое описание ОУ (диф. уравнен., передаточная функция, переменные состояния)

2. Формулировка требований к синтезируемой системе)

3. Выбор фундаментального принципа (по откллонению)

4. Выбор закона регулирования (регулятора)

а) непрерывный

б) релейный

в) импульсный

г) цифровой

5. Выбор закона регулирования

П, ПИ, ПИД (пропорцион., пропорцион.-интегр., пропорцион.-интеграль.-дифференц.)

ГСП (20 агрегатных комплексов: МикроДАТ)

6. Расчет настроечных параметров регулятора (П-?, И-?, Д-?)

7. Определение передаточной функции замкнутой системы

8. Моделирование в пакете MatLab

9. Реализация синтезируемой системы с использованием АК (МикроДАТ)

работа при знании материала - несколько часов

материал нужен к утру желательно (26 мая, 10.00 МСК). максимум - вторая половина дня

будьте готовы, что придется что-то поправлять, так как у препода свои требования

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свои предложения, пожалуйста, пишите сразу в асю 321006103 (Ирина)