Курсовая работа по ТАУ, срочно!

Тема: "Метод Монте-Карло" Объем - 30 листов Срок - 2 июня Просьба: указывайте цену
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Необходимо сделть курсовую работу по ТАУ, используя графоаналитический метод, метод Симаю, и т.д. по черновику, только с другими данными. по нижеследующему плану:
Синтез систем автоматического управления
1. Идентификация объекта управления
а) подготовка эксперимента
б) проведение эксперимента
в) аппроксимация результатов экспериментов
н) проверка адекватности
Результат: математическое описание ОУ (диф. уравнен., передаточная функция, переменные состояния)
2. Формулировка требований к синтезируемой системе)
3. Выбор фундаментального принципа (по откллонению)
4. Выбор закона регулирования (регулятора)
а) непрерывный
б) релейный
в) импульсный
г) цифровой
5. Выбор закона регулирования
П, ПИ, ПИД (пропорцион., пропорцион.-интегр., пропорцион.-интеграль.-дифференц.)
ГСП (20 агрегатных комплексов: МикроДАТ)
6. Расчет настроечных параметров регулятора (П-?, И-?, Д-?)
7. Определение передаточной функции замкнутой системы
8. Моделирование в пакете MatLab
9. Реализация синтезируемой системы с использованием АК (МикроДАТ)
работа при знании материала - несколько часов
материал нужен к утру желательно (26 мая, 10.00 МСК). максимум - вторая половина дня
будьте готовы, что придется что-то поправлять, так как у препода свои требования
предоплата. Web Money
свои предложения, пожалуйста, пишите сразу в асю 321006103 (Ирина)
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