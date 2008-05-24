Тема диплома: Разработка АИС документаоборота для бухгалтера калькулятора на предприятии общественного питания "Маринелли".

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> Нужно: Разработать программу для бухгалтера калькулятора (калькуляция меню столовой)

> В программе:Acces или Fox Pro ,схемы в программе BP win (диск с рабочей программой нужно будет приложить к диgлому). Презентация - в программе Paver Point

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> Аналитическая часть данной дипломной уже подготовлена Также есть полностью готовая работа на аналогичную тему.

Все материалы будут предоставлены по требованию.

>Сроки примерно до 7 июня. Стоимость - обговариваема.

В заявках просьба указывать свои срок исполнения и цену (гонорар).

При качественном результате гарантируется постоянное сотрудничество с обязательной оплатой. Возможны оплата гонорара частями и сбс

Предпочтение отдается претендентам, с которыми регулярно можно поддерживать связь в ICQ, MailAgent или Skype.

[email protected], [email protected]

ICQ: 292669542

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Skype: rodis_ satory