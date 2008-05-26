Электрощитовая, диплом проектирование

Есть исходники ВСЕ, нужно кое-что подправить(3 этаж достроить), изменить планировку, сметы в ценах текущих, стройгенплан, (расчеты конструкций и сбор нагрузок СДЕЛАН) т.е. осталось самое простое.

Срок до 7 июня. Рассматриваются предложения только с указанной суммой и сроками.