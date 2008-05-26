Станочные приспособления

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Закрыт1 заявка186 просмотров

Задание:

1. Эскиз детали

2. Обрабатываемая поверхность

3. Годовая программа

Содержание работы в doc:

1. Анализ служебного назначения детали.

2. Анализ технических требований (с учетом заданной операции).

3. Разработка (анализ) операции механической обработки (с заполнением технологической документации):

- разработка структуры технологической операции

- выбор и обоснование технологических баз,

- выбор режущего инструмента;

- назначение режимов резания;

- обоснование схемы установки заготовки.

4. Выбор системы приспособления и типа привода.

5. Силовой расчет приспособления (определение требуемого усилия зажима и параметров зажимного механизма и привода, схема действия сил).

6. Расчет приспособления на точность

7. Конструирование приспособления, описание принципа его работы.

8. Разработка технических требований к станочному приспособлению.

9. Анализ особенностей изготовления и эксплуатации, способов контроля качества изготовления.

10. Технико-экономическое обоснование (с подробно расписанным расчетом tшт)

Чертежи в компас:

1. Выполнение сборочного чертежа приспособления с техническими требованиями на 1 А1 со спецификацией.

2. Чертеж детали с техническими требованиями на 1 А3

В предложении указывать в какие сроки и при какой стоимости можете сделать работу.

17 лет назад
kondor-1
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13 лет назад
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