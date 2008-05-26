Необходимо решить контрольную работу по дисциплине: "Материалы и элементы электронной техники". Задание в приложение.
Станочные приспособления
Задание:
1. Эскиз детали
2. Обрабатываемая поверхность
3. Годовая программа
Содержание работы в doc:
1. Анализ служебного назначения детали.
2. Анализ технических требований (с учетом заданной операции).
3. Разработка (анализ) операции механической обработки (с заполнением технологической документации):
- разработка структуры технологической операции
- выбор и обоснование технологических баз,
- выбор режущего инструмента;
- назначение режимов резания;
- обоснование схемы установки заготовки.
4. Выбор системы приспособления и типа привода.
5. Силовой расчет приспособления (определение требуемого усилия зажима и параметров зажимного механизма и привода, схема действия сил).
6. Расчет приспособления на точность
7. Конструирование приспособления, описание принципа его работы.
8. Разработка технических требований к станочному приспособлению.
9. Анализ особенностей изготовления и эксплуатации, способов контроля качества изготовления.
10. Технико-экономическое обоснование (с подробно расписанным расчетом tшт)
Чертежи в компас:
1. Выполнение сборочного чертежа приспособления с техническими требованиями на 1 А1 со спецификацией.
2. Чертеж детали с техническими требованиями на 1 А3
В предложении указывать в какие сроки и при какой стоимости можете сделать работу.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $75
Курсовой проект "Произвольный граф" ("Сеть") Основными представителями класса являются объекты: направленные и ненаправленные графы. Необходимо реализовать операциями над объектами класса "Сеть": • объединение сетей, • выделение подсетей, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Срочно требуется автор для написания диплома на тему: "Автоматизированное рабочее место маркетолога". Оплата договорная. Обращайтесь по адресу: [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт17 лет назад
- $25
Прежде всего, сразу скажу, интересует исполнение только на Turbo Pascal 7.0, тот самый, досовский паскаль. Варианты Си, Дельфи и прочие не рассматриваются. Теперь по поводу того что нужно. Есть две задачи, довольно ...Завершен17 лет назад
Необходим(ы) человек (люди), которые довольно часто будут помогать решать примеры по вышки из тем (аналитическая геометрия, частные производные, интеграллы). Высокая скорость выполнения является основным преимуществом. Связь только через icq 418115Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходим курсовик по гражданскому праву. сделать надо за пару дней. методичка в аттаче . Условия указаные в методичке должны быть соблюдены 100%Закрыт17 лет назад
Интересующие темы: "Качество реакции ССС на физические нагрузки (по пробе Руфье) определяется ЧСС и АД", "Психофизиологическая диагностика в спортивном отборе". Жду Ваших предложений по срокам и цене. Срок 7 ...Закрыт17 лет назад
Тема диплома: Разработка АИС документаоборота для бухгалтера калькулятора на предприятии общественного питания "Маринелли". > > Нужно: Разработать программу для бухгалтера калькулятора (калькуляция меню столовой) > В программе:Acces или Fox Pro ,схемы в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $10
Теоретические вопросы+три практических задания. Минимальные требования. По принципу - лишь бы было. На украинском языке. Срок - сутки.Завершен17 лет назад
Мини реферат на тему: классификация видов лыжного спорта на 2-4 странички необходим срочноРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт17 лет назад