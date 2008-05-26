Задание: 1. Эскиз детали ...
Решения задачи на С++
В краткие сроки это до среды нужно сделать задания на с++... Есть пример решеный задачи.
16. Розpобка комплексу пpогpам для фоpмування відомості аналізу pезультатів складання екзаменаційної сесії (за факультетами та спеціальностями).
Мне нужно сделать.
20. Розpобка комплексу пpогpам для фоpмування відомості аналізу pезультатів захисту складання деpжавних іспитів (за факультетами та спеціальностями).
Рабочий код программы варианта 16 лежит в приложении.
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