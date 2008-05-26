Решения задачи на С++

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Закрыт3 заявки256 просмотров

В краткие сроки это до среды нужно сделать задания на с++... Есть пример решеный задачи.

16. Розpобка комплексу пpогpам для фоpмування відомості аналізу pезультатів складання екзаменаційної сесії (за факультетами та спеціальностями).

Мне нужно сделать.

20. Розpобка комплексу пpогpам для фоpмування відомості аналізу pезультатів захисту складання деpжавних іспитів (за факультетами та спеціальностями).

Рабочий код программы варианта 16 лежит в приложении.

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17 лет назад
maxrug
Гость 
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19 лет в сервисе
Был
16 лет назад
2 отзыва(-1)

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