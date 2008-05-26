Химизация технологических процессов

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Три теоретические задачи по предмету "Химизация технологических процессов в швейном производстве"

ЗАДАНИЕ:

Химизация технологических процессов в швейном производстве

1. Полимерные материалы, применяемые в швейной промышленности (характеристика, требования)

2. Герметизация ниточных швов

3. Провести выбор основных, подкладочных, скрепляющих материалов (в т.ч. фурнитуры) для заданного изделия (любого). Эскиз или фото заданного изделия. Провести выбор всех необходимых материалов, по возможности с образцами (т.е. в виде конфекционной карты)

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Срок: 31 мая 2008 г.

17 лет назад
supersova
Арина 
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17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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