Две контрольные по экономике

$24
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Закрыт6 заявок187 просмотров

Предмет: экономика

Курс: II

две к.р.

теоретич. Вопрос на 3 стр.

Ответы на тесты обосновывать не нужно,

но если для ответа нужны расчеты, то их привести

ЗАДАНИЕ ВЫШЛЮ ПО ЗАПРОСУ

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Срок: 29 мая 2008 г.

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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