Есть исходники ВСЕ, нужно кое-что подправить(3 этаж достроить), изменить планировку, сметы в ценах текущих, стройгенплан, (расчеты конструкций и сбор нагрузок СДЕЛАН) т.е. осталось самое простое. Срок до 7 июня. Рассматриваются предложения только с ...
Запрос_контрольная
Название: Запрос_контрольная
Тип работы: контрольная
Предмет: инженерное строительство
Ответить на 3 вопроса из 13 варианта
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Срок: 1 июня 2008 г.
ЗАДАНИЕ ВЫШЛЮ ПО ЗАПРОСУ
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