Электротехника, контрольная работа

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Завершен2 заявки230 просмотров

Необходимо выполнить задание по теоретической механике - смотрите вложенный файл

Сроки 2 недели

Для тех, кто заинтересован в написании, убедительная просьба!!! объективно оценивать свои возможности и время, и брать задания только в том случае, если вы спопобны с ними справиться и выслать в указанные сроки

17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

matre2012
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$40
3 дня
Артем выполнил задание в срок и качественно! Данным исполнителем довольна. Рекомендую!
Корректные задания, своевременная оплата. Приятно работать. :) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

matre2012
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад