Электротехника, контрольная работа

Необходимо выполнить задание по теоретической механике - смотрите вложенный файл

Сроки 2 недели

Для тех, кто заинтересован в написании, убедительная просьба!!! объективно оценивать свои возможности и время, и брать задания только в том случае, если вы спопобны с ними справиться и выслать в указанные сроки