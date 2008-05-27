«Финансовые аспекты систем управления качеством в строительно-монтажных организациях (на примере ЗАО «Моспромстрой» фирмы «Орбита»

Тип работы: редактирование первой главы (теоретическая) и написание второй и третьей глав (практические)

На основании «Методических указаний для квалификационной работы».

1 гл. должна быть теоретическая (методическая) - слишком большая, следует сократить ее до 20-25 стр.; 2-я гл. - аналитическая, Основная гл. - это 2-я, кот. должна занимать половину работы.

В ней проанализировать каким образом осуществляется управление качеством в ЗАО "Моспромстрой" фирма "Орбита". В этом анализе нужно найти положительные и отрицательные стороны, исследовать в соответствии с параграфами 1-й гл., т.е. содержание 2-й гл. должно быть конкретизировано в соответствии с методическими положениями 1-й гл. 3-я гл. – это предложения по улучшению управления качеством в ЗАО "Моспромстрой" фирма "Орбита" и расчет экономического эффекта от реализации предложений. 3 гл. - может быть не большой, но должна быть конкретной и содержать конкретные предложения автора работы. После каждой главы нужно написать краткие выводы, на основе кот. составить заключение. В работе должны присутствовать таблицы, графики, диаграммы и т.д.; финансовые расчеты на основании кот. можно сделать какие-либо выводы по управлению качеством в ЗАО "Моспромстрой" фирма "Орбита". Список литературы должен состоять из 20 наименований за последние 3 года. Составить доклад на 2,5 стр. и иллюстрации к нему в виде таблиц, графиков и т.д.

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Срок: 2 июня 2008 г.