Диплом по юриспруденции

$250
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Завершен3 заявки185 просмотров

Требуется диплом по юриспруденции. Срок - 3 июня. Все требования в приложении.

17 лет назад
T777
125 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$250
Заказ выполнен в срок и качественно, в общении Наталья - человек крайне приятный. Будем продолжать сотрудничество и всем советуем.
Заказчик - просто прелесть! Четко поставленные задачи, приятное, легкое общение. А готовность прийти на помощь в случае возникновения проблем с выполнением заказа просто поражает и невероятно подкупает :) Александра, спасибо за чуткое отношение :)

Заявки фрилансеров

Zum
57 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад