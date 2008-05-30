Курсовая по Бухгалтерскому учету

$40
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Завершен3 заявки174 просмотра

Нужно сделать только расчет задачи, без оформления курсовой. Подробное задание в прикрепленных архивах. По вопросам обращайтесь ICQ#: 418362877

17 лет назад
kotus
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад
$40
Спасибо Сереге! Задание было выполнено намного раньше срока, на должном уровне и без лишних неприятностей. Приятно работать с такими исполнителями. Есче раз СПАСИБО!
Очень приятно было работать с Константином. Грамотно поставленная задача, консультирование и, что главное, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

sergoon
Сергей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 лет назад