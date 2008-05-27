Курсовик по Visual FoxPro

Необходимо реализовать приложение на Visual FoxPro 6.0. БД надо создать на основе того, что находится в приложении - таблицы. Естественно БД должна быть нормализованной ;) Для каждой из таблиц должна быть форма с функциями "Удалить", "Изменить" и "Добавить". + Должно быть главное меню для выбора формы для работы. Сроки ОЧЕНЬ жмут. Запределные цены на подобии "ну м.б. за два дня за 999usd..." не предлагать просьба.

Пишите либдо сюда, либо на аську 6220430, либо на мыло [email protected]