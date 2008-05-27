Курсовая по компьютерным сетям

Добрый день. Требуется написать курсовую работу по тематике "Компьютерные сети". Точную тему еще сказать не могу, но в течение 1-2 дней уже буду знать. Скорее всего, будет "Компьютерные сети с функцией голосовой передачи данных(IP телефония)" или что-нибудь о защите сетей. Хотелось бы знать, сколько это будет стоить, с учетом того, что:

1. Возможно, нужно будет сделать срочно, в течение 1-3 дней.

2. Я учусь на дневном, поэтому проект должен быть стоящим. Нобелевки не надо, но и посредственной работы, типа "развернутый реферат" тоже.

3. Должен иметься именно проект, а не голая теория, возможно нарисованная в MS Visio сеть или что-то в этом роде

Все ГОСТы и рекомендации я дам.

Если увижу, что человек серьезный гарантирую половину суммы в виде предоплаты.

Приветствуется человек с образованием сис админа или близкого к этому.

Жду Ваших предложений цены.