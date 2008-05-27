Удаленный мониторинг объектов (помещений)

$40
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Нужен доклад на 10 стр по теме "Удаленный мониторинг объектов, помещений".

ТЗ:

-определение, понятия.

-цели

-задачи уд. мониторинга

-пути использования

-обзор известных систем и методов

-иллюстрация

-выводы

Язык - Украинский

Все вопросы в ПМ.

17 лет назад
interkoka
38 лет
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Был
2 года назад

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