Необходимо реализовать приложение на Visual FoxPro 6.0. БД надо создать на основе того, что находится в приложении - таблицы. Естественно БД должна быть нормализованной ;) Для каждой из таблиц должна быть форма с функциями "Удалить", ...
Удаленный мониторинг объектов (помещений)
Нужен доклад на 10 стр по теме "Удаленный мониторинг объектов, помещений".
ТЗ:
-определение, понятия.
-цели
-задачи уд. мониторинга
-пути использования
-обзор известных систем и методов
-иллюстрация
-выводы
Язык - Украинский
Все вопросы в ПМ.
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