Графо-аналитический расчет усилителя

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Завершен1 заявка155 просмотров

Задание "Графо-аналитический расчет однокаскадного усилителя на биполярном транзисторе".

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Срок выполнения задания - 4-5 дней

17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

p200
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад
3 дня
Анатолий успешно и в короткие сроки справился с заданием и проявил себя как хороший специалист! Рекомендую!
Очень грамотный заказчик. Задачу поставила четко, все неясности сразу же уточнила. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

p200
37 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 лет назад