Тест "Функциональное и логическ. программирование"

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки191 просмотр

Нужно выполнить тест по предмету "Функциональное и логическое программирование" (язык Prolog и Lisp).

Количество вопросов примерно 20-25. Время на выполнение будет 4 дня. Есть электронный вариант методички.

Оплата WMR Ваши предложения и цена (указывать за один вопрос). Для ознакомления с примерными вопросами выставляю архив.

17 лет назад
madam
О.А. 
53 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

dalbeshka
Евгения 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад
3 дня

Заявки фрилансеров

dalbeshka
Евгения 
36 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
17 лет назад