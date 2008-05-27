Тест "Функциональное и логическ. программирование"

Нужно выполнить тест по предмету "Функциональное и логическое программирование" (язык Prolog и Lisp).

Количество вопросов примерно 20-25. Время на выполнение будет 4 дня. Есть электронный вариант методички.

Оплата WMR Ваши предложения и цена (указывать за один вопрос). Для ознакомления с примерными вопросами выставляю архив.