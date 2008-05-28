ПО оценки эффективности инвестпроекта

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Закрыт3 заявки155 просмотров

Необходимо создать в Excel программу оценки эффективности инвестпроекта для диплома. Примерный вид программки есть в приложении.

17 лет назад
barsyk
39 лет
18 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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kgazdanov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад
$40
2 дня

Заявки фрилансеров

kgazdanov
55 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
17 лет назад