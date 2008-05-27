Finance PRO и Project Mаnager

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Есть готовый диплом, согласованный с преподавателем.

Тема: Совершенствование системы планирования на промышленном предприятии.

В практической части идет расчет на предприятии. Все расчеты приведены в текстовом документе. Но для защиты их необходимо представить в программе Finance PRO и Project Menager.

Оплата договорная. Обращайтесь по адресу: [email protected]

17 лет назад
anisimova
Алла 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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