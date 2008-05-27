Три лабы по асму. См. вложение. Нужен только код, без описания. Как можно быстрее. Указывайте сроки и цену, пожалуйста.
Finance PRO и Project Mаnager
Есть готовый диплом, согласованный с преподавателем.
Тема: Совершенствование системы планирования на промышленном предприятии.
В практической части идет расчет на предприятии. Все расчеты приведены в текстовом документе. Но для защиты их необходимо представить в программе Finance PRO и Project Menager.
Оплата договорная. Обращайтесь по адресу: [email protected]
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