Сделать курсовую по медицинскому товароведению

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Неоходимо написать курсовую по указанной теме.

Т.з. в приложении, вариант № 37

Оплата webmoney, либо наличными (если в Москве)

Стоимость проекта - одна тысяча рублей

Просьба ВНИМАТЕЛЬНО читать приложенный файл и реально оценивать свои возможности!!!

Оплата только по выполнении. Возможна постепенная оплата, т.е. после выполнения 50% работы, Вы присылаете мне то, что сделали, я плачу 50% стоимости, если половина этой работы сделана нормально.

Пишите в icq 2 3 4 5 6 5 4 4 7

И, если эту тему читают те, с кем я пытался работать раньше... мне надоело за Вами бегать! Если Вы стесняетесь сказать о том, что Вы не сможете сделать проект, то зачем подвязываться на работу?

17 лет назад
ckayt
Вадим 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

Lika-briz
Бриз 
42 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад
Девушка согласилась на выполнение работы... Я отклонил остальных веблансеров.. после чего девушка пропала. Не мог простучаться к ней в icq, т.к. мне, просто, не отвечали. Через неделю девушка мне написала, что у нее проблемы с интернетом и она не может выполнить работу, хотя я постоянно видел ее в аське, указанной в ее же анкете. Потерял около 1,5 недель времени. Впечатление осталось негативное.

Заявки фрилансеров

Lika-briz
Бриз 
42 года
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
2 отзыва(-1)
17 лет назад