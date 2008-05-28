Нужно в течение нескольких часов решить задачу по стат. физике на фазовые переходы. Условия задачи в приложении. Просьба, предложения делать тем, кто точно сможет решить. Только приватные сообщения ...
Сделать курсовую по медицинскому товароведению
Неоходимо написать курсовую по указанной теме.
Т.з. в приложении, вариант № 37
Оплата webmoney, либо наличными (если в Москве)
Стоимость проекта - одна тысяча рублей
Просьба ВНИМАТЕЛЬНО читать приложенный файл и реально оценивать свои возможности!!!
Оплата только по выполнении. Возможна постепенная оплата, т.е. после выполнения 50% работы, Вы присылаете мне то, что сделали, я плачу 50% стоимости, если половина этой работы сделана нормально.
Пишите в icq 2 3 4 5 6 5 4 4 7
И, если эту тему читают те, с кем я пытался работать раньше... мне надоело за Вами бегать! Если Вы стесняетесь сказать о том, что Вы не сможете сделать проект, то зачем подвязываться на работу?
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