Составить ответы на экзаменационные вопросы

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки153 просмотра

Есть 61 вопрос по предмету "Технологии программирования" и лекции в электронном виде. Необходимо до полудня 29 мая составить ответы на все вопросы. Т.е. схема такая: найти ответ, скопировать, вставить. Каждый ответ в отдельный файлик. Имя файла должно быть в виде

17 лет назад
olligator
Олег 
36 лет
20 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

dev_dm
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$25
Сделано все как требовалось. Большой объем работы и сроки в 24 часа не испугали исполнителя.
Заказчик понятлив и гибок. Несмотря на некоторую вину с моей стороны, принял и оплатил работу. Рекомендую

Заявки фрилансеров

dev_dm
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад