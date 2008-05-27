Срочно решить задачу по стат. физике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок205 просмотров

Нужно в течение нескольких часов решить задачу по стат. физике на фазовые переходы.

Условия задачи в приложении.

Просьба, предложения делать тем, кто точно сможет решить.

Только приватные сообщения и сюда.

17 лет назад
Xeolas
Никита 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров