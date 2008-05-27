Диплом: Разработка проектно-сметной документации

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Специфика деятельности предприятия - оказание услуг по разработке

проектно-сметной документации. Сфера деятельности организация дорожного

движения. (т.е. установка дорожных знаков, дорожная разметка,

автоматизизированная система управления движением (АСУД).

Прикладываются приблизительный план дипломной работы и две

части диплома. Необходимо написать 3 (проектную часть) и помочь во

второй главе с последним пунктом. Анализ прибыли и рентабельности.

Данные по организации предоставлю. (Бух. баланс, отчет о прибылях и

убытках, договора, сметы затрат, характеристика предприятия.) если

данной информации будет недостаточно, готовы предоставить не достающее.

обращаться в ICQ: 363-873-570

или на почту: [email protected]

весь список тем работ - http://paskalgroup.do.am/

17 лет назад
paskalgroup
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17 лет назад

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