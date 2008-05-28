Реферат "Язык VHDL. ."

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Закрыт4 заявки355 просмотров

Реферат на тему "Язык VHDL. Стили описания цифровой системы в языке VHDL."

Объем не менее 20 000 знаков без пробелов.

17 лет назад
kukareka
40 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад
$25
2 дня
Человек взял деньги наперед ($2.5/страница), сначала сделал реферат не по теме (видимо отписка), по просьбе переделать прислал 58 страниц копи-паста из технической документации по VHDL (тему реферата снова не раскрыл), далее видимо я сам должен был делать из нее реферат на 10 страниц. В результате он получил отрицательный отзыв и отказался возвращать деньги или доделывать работу. Типа, раз ему оставили отзыв, то я плохой и деньги возвращать нечего. Вобщем реферат сделал сам, деньги отдал, доделывать отказались. Удачи.
Человек крайне не состоятелен в вопросе, сначала говорит вот тема, вот обьем, можно просто найти инфу и вставить, особо переделывать не надо, после отправления варианта, только через неделю ставит негативный отзыв, а потом просит переделать. Причем противоречит сам своим словам. В общем самомнения много, а по сути ничего нет.

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altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
17 лет назад