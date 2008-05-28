Реферат "Язык VHDL. ."

Человек взял деньги наперед ($2.5/страница), сначала сделал реферат не по теме (видимо отписка), по просьбе переделать прислал 58 страниц копи-паста из технической документации по VHDL (тему реферата снова не раскрыл), далее видимо я сам должен был делать из нее реферат на 10 страниц. В результате он получил отрицательный отзыв и отказался возвращать деньги или доделывать работу. Типа, раз ему оставили отзыв, то я плохой и деньги возвращать нечего. Вобщем реферат сделал сам, деньги отдал, доделывать отказались. Удачи.