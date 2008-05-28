Язык русский, объем 20 000 знаков (10 страниц).
Реферат "Язык VHDL. ."
Реферат на тему "Язык VHDL. Стили описания цифровой системы в языке VHDL."
Объем не менее 20 000 знаков без пробелов.
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