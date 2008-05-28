Очень недоволен этим заказчиком! Выполнил для него работу , и попросил предоплату. Предоплата пришла но с нуждой ввести код протекции, яч естественно уже понял что чтото тут нетак и поэтому попросил у нее код. Код дала - код не подошел. На следующий день денег уже небыло и с кодом!!!! + ко всему этому в предоплате присланой ею было 1500 рублей,но она как вымагательница гприсала 120 долларов! Беспредел!