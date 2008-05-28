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Закрыт1 заявка206 просмотров

Закрыт

17 лет назад
Rejent
Avos 
125 лет
17 лет в сервисе
Была
17 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Master-Web
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад
$120
3 дня
Просто кидала. Слов больше нет.
Очень недоволен этим заказчиком! Выполнил для него работу , и попросил предоплату. Предоплата пришла но с нуждой ввести код протекции, яч естественно уже понял что чтото тут нетак и поэтому попросил у нее код. Код дала - код не подошел. На следующий день денег уже небыло и с кодом!!!! + ко всему этому в предоплате присланой ею было 1500 рублей,но она как вымагательница гприсала 120 долларов! Беспредел!

Заявки фрилансеров

Master-Web
53 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
17 лет назад