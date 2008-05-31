Олег Кулик в контексте моск.актуального искусства

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Название: Олег Кулик в контексте московского актуального искусства (1990-2008)

Тип работы: диплом

Предмет: Искусствоведение

Курс: V

Требования к содержанию:

Рассмотрение Кулика как эпатажную личность. Методология искусства. Рассмотрение современного искусства. Глава I. Московское актуальное

искусство: основные тенденции развития и сущностные особенности

1.1. Феномен московского актуального искусства: влияние на общественную жизнь и формирование эстетических вкусов публики.

1.2. Акционизм как одно из явлений актуального искусства

Глава 2. Эпатаж как PR-инструмент – художника Олега Кулика

2.1. Эпатаж в актуальном искусстве: взгляд искусствоведа и арт-критика

2.2. Скандал и эпатаж как PR-инструмент для продвижения личного бренда художника.

Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5

Кол-во источников не менее: 30

Кол-во страниц не менее: 60

Кол-во страниц не более: 70

Срок: Календарный план: 31.05.08

Введение, список литературы. До 2.06.08 1-я глава

5 июня 2008 г.-весь диплом

17 лет назад
supersova
Арина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

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