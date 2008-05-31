Срочно (буквально в течении недели) нужно сделать курсовой проект по предмету "Метрология и надежность информационно-измерительных систем" на тему "Система испытаний телевизионных систем".
Олег Кулик в контексте моск.актуального искусства
Название: Олег Кулик в контексте московского актуального искусства (1990-2008)
Тип работы: диплом
Предмет: Искусствоведение
Курс: V
Требования к содержанию:
Рассмотрение Кулика как эпатажную личность. Методология искусства. Рассмотрение современного искусства. Глава I. Московское актуальное
искусство: основные тенденции развития и сущностные особенности
1.1. Феномен московского актуального искусства: влияние на общественную жизнь и формирование эстетических вкусов публики.
1.2. Акционизм как одно из явлений актуального искусства
Глава 2. Эпатаж как PR-инструмент – художника Олега Кулика
2.1. Эпатаж в актуальном искусстве: взгляд искусствоведа и арт-критика
2.2. Скандал и эпатаж как PR-инструмент для продвижения личного бренда художника.
Оформление: Times New Roman: 14; Интервал: 1.5
Кол-во источников не менее: 30
Кол-во страниц не менее: 60
Кол-во страниц не более: 70
Срок: Календарный план: 31.05.08
Введение, список литературы. До 2.06.08 1-я глава
5 июня 2008 г.-весь диплом
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