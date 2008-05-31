Доработать программу на Delphi

$500
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Завершен3 заявки314 просмотров

Доработать программу DelphiPackageInstaller (http://delphipi.googlecode.com/svn/ ). Инсталляция пакетов компонент должна работать для Delphi 7 и Borland C++ Builder 6. Сейчас пакеты устанавливаются только для Delphi. Видоизменить существующий исходный код, формы в программе, интерфейс сохранить простым, добавить сохранение в лог-файл результаты установки пакетов.

Составить максимально подробное описание программы и блок-схему алгоритма.

Срок: до 4-го июня.

Delphi
17 лет назад
Thunderbird
Михаил 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

Virtson
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
17 лет назад
$390
6 дней
Выполнил задание в кратчайшие сроки. Delphi знает прекрасно. Стиль программирования на высоком уровне. Очень хороший специалист. Рекомендую.
Желаю удачи

Заявки фрилансеров

Virtson
39 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
40 отзывов
17 лет назад