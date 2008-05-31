Название: Олег Кулик в контексте московского актуального искусства (1990-2008) Тип работы: диплом Предмет: Искусствоведение Курс: V Требования к содержанию: Рассмотрение Кулика как эпатажную личность. Методология искусства. Рассмотрение современного ...
Доработать программу на Delphi
Доработать программу DelphiPackageInstaller (http://delphipi.googlecode.com/svn/ ). Инсталляция пакетов компонент должна работать для Delphi 7 и Borland C++ Builder 6. Сейчас пакеты устанавливаются только для Delphi. Видоизменить существующий исходный код, формы в программе, интерфейс сохранить простым, добавить сохранение в лог-файл результаты установки пакетов.
Составить максимально подробное описание программы и блок-схему алгоритма.
Срок: до 4-го июня.
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