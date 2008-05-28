Нарисовать 3D модель в Компасе

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Закрыт5 заявок144 просмотра

Нужно нарисовать 2 модели.

Делать все по заданию (в аттаче).

17 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

KulinichA
Артем 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад
$28
1 день

Заявки фрилансеров

KulinichA
Артем 
43 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
3 отзыва
17 лет назад