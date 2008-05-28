Нарисовать 3D модель в Компасе

Есть 61 вопрос по предмету "Технологии программирования" и лекции в электронном виде. Необходимо до полудня 29 мая составить ответы на все вопросы. Т.е. схема такая: найти ответ, скопировать, вставить. Каждый ответ в отдельный файлик. Имя ...