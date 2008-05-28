Решить задачу по физике (магнетизм, электричество)

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Закрыт1 заявка217 просмотров

Необходимо завтро в 10 утра решить за пол часа задачу на тему электричество или магнетизм. Сложность средняя, высокая скорость выполнения приветствуется.

17 лет назад
CrazyMacho
Антон 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

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