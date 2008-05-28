Решить задачу по физике (магнетизм, электричество)

Доработать программу DelphiPackageInstaller (http://delphipi.googlecode.com/svn/ ). Инсталляция пакетов компонент должна работать для Delphi 7 и Borland C++ Builder 6. Сейчас пакеты устанавливаются только для Delphi. Видоизменить существующий исходный код, формы в программе, интерфейс сохранить ...