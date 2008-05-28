Нужен человек, который напишет 3й практический раздел. Либо куплю готовый! План в атаче. Тема диплома: Разработка интернет-ресурса транспортной компании. Пишем по расценкам. За скорость и ...
Локальные сети, диплом
Диплом на тему "проектирование сети предприятия с двухканальным подключением к провайдеру"
срок - 5 июня
есть исходные данные и 2 схемы. А также методичка по БЖД и по экономической части.
Нужен диплом страниц на 80, в приложении на 10 страниц БЖД, и страниц
на 10 экономическую часть, по ним методички есть.
Схемы нужны в таком виде, чтобы можно было в хорошем качестве распечатать на листе формата А2 или А3
Смотрите также вложение
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