Локальные сети, диплом

Диплом на тему "проектирование сети предприятия с двухканальным подключением к провайдеру"

срок - 5 июня

есть исходные данные и 2 схемы. А также методичка по БЖД и по экономической части.

Нужен диплом страниц на 80, в приложении на 10 страниц БЖД, и страниц

на 10 экономическую часть, по ним методички есть.

Схемы нужны в таком виде, чтобы можно было в хорошем качестве распечатать на листе формата А2 или А3

Смотрите также вложение