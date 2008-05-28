Локальные сети, диплом

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка394 просмотра

Диплом на тему "проектирование сети предприятия с двухканальным подключением к провайдеру"

срок - 5 июня

есть исходные данные и 2 схемы. А также методичка по БЖД и по экономической части.

Нужен диплом страниц на 80, в приложении на 10 страниц БЖД, и страниц

на 10 экономическую часть, по ним методички есть.

Схемы нужны в таком виде, чтобы можно было в хорошем качестве распечатать на листе формата А2 или А3

Смотрите также вложение

17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Andrej_ka
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
17 лет назад
5 дней

Заявки фрилансеров

Andrej_ka
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
7 отзывов
17 лет назад