Срочное написание курсовой работы

Хочу предупредить всех воздержаться от сотрудничества с данным фрилансером. Результат моей работы с ним это ушедшая в никуда предоплата и невыполненная работа. 29 мая этот человек вызвался выполнить курсовую работу ко 2 июня. Работали с предоплатой. Была договоренность что 30 мая вечером, он вышлет введение и первую главу курсовой работы. Мной была сделана предоплата в размере 50%. С тех пор я этого человека больше не видела. На мои сообщения он не отвечает, хотя в сети бывает регулярно. Не попадайтесь на удочки подобных мошенников.