Срочное написание курсовой работы

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Закрыт1 заявка167 просмотров

Срочно требуется курсовая работа 25 стр. Тема: " Особенности организации PR-компании по выборам в Законодательное Собрание регионов РФ. На примере Челябинской области" Срок не позднее 1 июня, +/- 1 день.

Обращайтесь исключительно в личку. Предложения без цены не рассматриваю.

17 лет назад
sharline
Дарья 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

masterk
Павел 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад
Хочу предупредить всех воздержаться от сотрудничества с данным фрилансером. Результат моей работы с ним это ушедшая в никуда предоплата и невыполненная работа. 29 мая этот человек вызвался выполнить курсовую работу ко 2 июня. Работали с предоплатой. Была договоренность что 30 мая вечером, он вышлет введение и первую главу курсовой работы. Мной была сделана предоплата в размере 50%. С тех пор я этого человека больше не видела. На мои сообщения он не отвечает, хотя в сети бывает регулярно. Не попадайтесь на удочки подобных мошенников.

Заявки фрилансеров

masterk
Павел 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-1)
17 лет назад