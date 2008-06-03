Диплом. Разработка интернет-ресурса

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки210 просмотров

Нужен человек, который напишет 3й практический раздел.

Либо куплю готовый!

План в атаче.

Тема диплома: Разработка интернет-ресурса транспортной компании.

Пишем по расценкам.

За скорость и качество готов отдать нормальные деньги.

17 лет назад
Davlatov
Влад 
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 лет назад
$260
2 дня
Практическую часть диплома сделал отлично и в кратчайшие сроки! Грамотный, адекватный специалист! Благодаря его предложениям диплом вышел отличный! Обращусь еще не раз!
Отличный заказчик. Четко понимает, что нужно. Всегда на связи, на все вопросы дает развернутые ответы. Оплата в срок. И просто приятный в общении и грамотный человек. Спасибо, было приятно работать. Если еще понадоблюсь, всегда обращайтесь.

Заявки фрилансеров

developers
Алексей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 лет назад