Логистика, отчет по практике

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрытнет заявок212 просмотров

Необходимо сделать отчет по практике

Предмет - логистика

Срок - 10 июня

Методичка - во вложении

В методичке все подробно расписано и указано

17 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров