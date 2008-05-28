Пояснительная записка к диплому (Delphi)

$500
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Необходимо составить пояснительную записку к диплому. Тема: автоматическая_инсталяция_пакетов_компонент_в Delphi. Практическая часть есть, программка небольшая (надо лишь немного видоизменить существующий исходный код). Составить блок-схему алгоритма.

icq: 480273175

Срок: до 7-го июня.

Delphi
17 лет назад
Thunderbird
Михаил 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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