1) Проектирование технологического процесса механической обработки детали (курсовая) 2) Модернизация IP-телефонии (диплом) 3) Разработка проектно-сметной документации (диплом) обращаться в ICQ: 363-873-570 или на почту: [email protected]
Решить 2 задачи по теории вероятности
Необходимо решить 2 задачи по теории вероятности до утра 31 мая
Задание в приложение.
Стучите в асю.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $700Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт17 лет назад
- $500
Нужна дипломная работа по русскому языку. К 14 июня. Главное качество!!! Свои предложения оставляйте здесь! В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ!Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт17 лет назад
Диплом на тему "проектирование сети предприятия с двухканальным подключением к провайдеру" срок - 5 июня есть исходные данные и 2 схемы. А также методичка по БЖД и по экономической части. ...Закрыт17 лет назад
Нужен человек, который напишет 3й практический раздел. Либо куплю готовый! План в атаче. Тема диплома: Разработка интернет-ресурса транспортной компании. Пишем по расценкам. За скорость и ...Завершен17 лет назад
Срочно требуется курсовая работа 25 стр. Тема: " Особенности организации PR-компании по выборам в Законодательное Собрание регионов РФ. На примере Челябинской области" Срок не позднее 1 июня, +/- 1 день. Обращайтесь исключительно ...Закрыт17 лет назад
Нужна курсовая на тему "Джек лондон. Автобиографизм в романе "Мартин Иден"". на русском языке. от 14 до 20 страниц. + с ссылками в тексте на использованную литературу, цитаты и т.п. НЕ БИОГРАФИЯ ...Завершен17 лет назад
Необходимо завтро в 10 утра решить за пол часа задачу на тему электричество или магнетизм. Сложность средняя, высокая скорость выполнения приветствуется.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт17 лет назад
- $100
ЗакрытЗакрыт17 лет назад
Нужно нарисовать 2 модели. Делать все по заданию (в аттаче).Закрыт17 лет назад
- $500
Доработать программу DelphiPackageInstaller (http://delphipi.googlecode.com/svn/ ). Инсталляция пакетов компонент должна работать для Delphi 7 и Borland C++ Builder 6. Сейчас пакеты устанавливаются только для Delphi. Видоизменить существующий исходный код, формы в программе, интерфейс сохранить ...Завершен17 лет назад