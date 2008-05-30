Решить 2 задачи по теории вероятности

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен2 заявки280 просмотров

Необходимо решить 2 задачи по теории вероятности до утра 31 мая

Задание в приложение.

Стучите в асю.

17 лет назад
iamklerk
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kikot
57 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад
$15
Качественно выполнена работа по теории вероятности. Все решено очень подробно. Всем рекомендую.
Заказчиком доволен. рекомендую.

Заявки фрилансеров

kikot
57 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
17 лет назад