Матан, 5 простых заданий

Сессия подкралась к фрилансеру, горят сроки заказов + зачет уже завтра утром, нужно решить 5 простейших заданий, в аттач-жпеге формулировка и ответы, от Вас только решение ))

бюджет 20 баксов, срок – несколько часов, оплачу сразу после сдачи (можно по частям, если сомневаетесь в надежности)

пишите лучше в аську, # 496-772-275