Сессия подкралась к фрилансеру, горят сроки заказов + зачет уже завтра утром, нужно решить 5 простейших заданий, в аттач-жпеге формулировка и ответы, от Вас только решение )) бюджет 20 баксов, срок – ...
Дверь с датчиком отпечатков пальцев
Требуется написать дипломный проект ( без отчета ). Подробности в приложенном файле
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