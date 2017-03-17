Архитектурное проектирование. Дизайн. Работа с растровыми и векторными изображениями. Портреты.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Высшее образование, 2010 - 2016 гг.

Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет (ТГАСУ)

Факультет: архитектурный

Специальность: архитектура

НАВЫКИ РАБОТЫ С ПК:

-Уверенное владение программами: AutoCAD, Revit, Photoshop, Corel Draw, MSOffice

-Базовый уровень программ: 3DSMax, Corona Renderer

-При необходимости готова к изучению других программ.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:

-Умение создавать презентационный материал: трехмерные модели и перспективные

изображения.

-Навыки выполнения архитектурных чертежей.

-Владение основами архитектурного проектирования.

-Свободно рисую от руки. Владению различными техниками живописи и рисунка

(карандаш, уголь, сепия, пастель, акварель, гуашь, масло).

-Навыки работы с растровой и векторной графикой.

-Навыки художественной обработки фотографий (фотомонтаж, рестоврация, окрашивание,

цветокоррекция и пр.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

-Уже 5 лет занимаюсь рисованием портретов за заказ (ручная, цифровая графика).

-Неоднократно участвовала в архитектурных конкурсах и научно-технических

конференциях.