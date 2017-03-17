ОБРАЗОВАНИЕ:
Высшее образование, 2010 - 2016 гг.
Томский Государственный Архитектурно-Строительный Университет (ТГАСУ)
Факультет: архитектурный
Специальность: архитектура
НАВЫКИ РАБОТЫ С ПК:
-Уверенное владение программами: AutoCAD, Revit, Photoshop, Corel Draw, MSOffice
-Базовый уровень программ: 3DSMax, Corona Renderer
-При необходимости готова к изучению других программ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ:
-Умение создавать презентационный материал: трехмерные модели и перспективные
изображения.
-Навыки выполнения архитектурных чертежей.
-Владение основами архитектурного проектирования.
-Свободно рисую от руки. Владению различными техниками живописи и рисунка
(карандаш, уголь, сепия, пастель, акварель, гуашь, масло).
-Навыки работы с растровой и векторной графикой.
-Навыки художественной обработки фотографий (фотомонтаж, рестоврация, окрашивание,
цветокоррекция и пр.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
-Уже 5 лет занимаюсь рисованием портретов за заказ (ручная, цифровая графика).
-Неоднократно участвовала в архитектурных конкурсах и научно-технических
конференциях.
Портфолио
- Портрет в стиле "Полигон"605 просмотров