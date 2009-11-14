Высшее художественное образование (Набережночелнинский государственный педагогический институт)
Услуги: разработка и создание 2D персонажей;
иллюстрации к книгам;
портреты от руки по фотографии в разном стиле (карандаш, сухая кисть, акварель, пастель, сангина и др.);
растровые (photoshop) и векторные (corelDraw) рисунки;
поделки из полимерной глины.
Предоплата: 50%
Тестовых заданий не выполняю!
Схема работы:
- Выбор исполнителем
- Разработка эскизных вариантов
- Выбор наиболее подходящего варианта
- Его доработка
- Утверждение макета
- Оплата проекта
- Передача исходных материалов.
Берусь за работу только с адекватными сроками!
Оплата: вебмани, киви, яндекс деньги.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Девушка-модель521 просмотр
- Открытка к 8 марта303 просмотра
- "Мишка"-персонаж для компании "Что делать Консалт"702 просмотра
- Иллюстрация к книге "Остров Незнайки"302 просмотра
- Иллюстрация к книге "Остров Незнайки"337 просмотров
- Без названия876 просмотров
- Мальчик374 просмотра
- Актриса315 просмотров
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
15 лет назад
Человек отлично выполнил работу. Я полностью доволен, в принципе такого качества и ожидал.
Ответный отзыв
Полностью довольна совместной работой и своевременной оплатой. Надежный заказчик. Спасибо)
$25
10 баллов
15 лет назад
Отличный художник! Алевтина выполнила всю работу в срок и высочайшего качества. Буду рад дальнейшему нашему сотрудничеству. Рекомендую фрилансера всем! :-)
Ответный отзыв
Большое спасибо! Приятно было работать) Рекомендую.
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
от $20
от 3 дней
нет рейтинга