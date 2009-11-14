Высшее художественное образование (Набережночелнинский государственный педагогический институт)

Услуги: разработка и создание 2D персонажей;

иллюстрации к книгам;

портреты от руки по фотографии в разном стиле (карандаш, сухая кисть, акварель, пастель, сангина и др.);

растровые (photoshop) и векторные (corelDraw) рисунки;

поделки из полимерной глины.

Предоплата: 50%

Тестовых заданий не выполняю!

Схема работы:

- Выбор исполнителем

- Разработка эскизных вариантов

- Выбор наиболее подходящего варианта

- Его доработка

- Утверждение макета

- Оплата проекта

- Передача исходных материалов.

Берусь за работу только с адекватными сроками!

Оплата: вебмани, киви, яндекс деньги.