aksel19

Алевтина aksel19

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад

Высшее художественное образование (Набережночелнинский государственный педагогический институт)

Услуги: разработка и создание 2D персонажей;

иллюстрации к книгам;

портреты от руки по фотографии в разном стиле (карандаш, сухая кисть, акварель, пастель, сангина и др.);

растровые (photoshop) и векторные (corelDraw) рисунки;

поделки из полимерной глины.

Предоплата: 50%

Тестовых заданий не выполняю!

Схема работы:

- Выбор исполнителем

- Разработка эскизных вариантов

- Выбор наиболее подходящего варианта

- Его доработка

- Утверждение макета

- Оплата проекта

- Передача исходных материалов.

Берусь за работу только с адекватными сроками!

Оплата: вебмани, киви, яндекс деньги.

Отзывы заказчиков

rammex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Персонаж. Специально для aksel19.
Человек отлично выполнил работу. Я полностью доволен, в принципе такого качества и ожидал.
Полностью довольна совместной работой и своевременной оплатой. Надежный заказчик. Спасибо)
Ответный отзыв
rammex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
15 лет назад
Персонаж
Отличный художник! Алевтина выполнила всю работу в срок и высочайшего качества. Буду рад дальнейшему нашему сотрудничеству. Рекомендую фрилансера всем! :-)
Большое спасибо! Приятно было работать) Рекомендую.
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
от $20
от 3 дней
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