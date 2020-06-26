- Разработка и созданиеигрового арта с нуля. Концепты персонажей, игрового мира, разкадровка анимации.

Большой опыт создания слот-игр: сценарий, концепция, отрисовка или

моделирование символов, анимация.- Уверенное владение 3Ds MAX +VRay, Zbrush, Photoshop.- Создание персонажа с нуля,текстурирование, риг (Skin, Physique), анимация.- Есть опыт работы с движкомUnity3D (импорт и адаптация 3D

персонажей)- Опыт высоко- инизкополигонального моделирования,- Понимание смежных областей –Reactor, анимация, спецэффекты, - Умение рисовать от руки, на планшете. - Умение работать в коллективе.ССЫЛКА НА ПОРТФОЛИО http://nik2007nikki0.wix.com/nicholas-karpjuk http://nik2007nikki0.wixsite.com/nicholas-karpjuk/game-art http://nik2007nikki0.wix.com/mysite http://nik2007nikki0.wixsite.com/nicholas-karpjuk/animationhttp://nik2007nikki0.wixsite.com/nicholas-karpjuk/sharacters