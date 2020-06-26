akula777

Николай Карпюк akula777

 
41 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

-  Разработка и созданиеигрового арта с нуля. Концепты персонажей, игрового мира, разкадровка анимации.

Большой опыт создания слот-игр: сценарий, концепция, отрисовка или

моделирование символов, анимация.-  Уверенное владение 3Ds MAX +VRay, Zbrush, Photoshop.-  Создание персонажа с нуля,текстурирование, риг (Skin, Physique), анимация.-  Есть опыт работы с движкомUnity3D (импорт и адаптация  3D

персонажей)-   Опыт высоко- инизкополигонального моделирования,-   Понимание смежных областей –Reactor, анимация, спецэффекты,                       - Умение рисовать от руки, на планшете.                      - Умение работать в коллективе.ССЫЛКА НА ПОРТФОЛИО http://nik2007nikki0.wix.com/nicholas-karpjuk http://nik2007nikki0.wixsite.com/nicholas-karpjuk/game-art http://nik2007nikki0.wix.com/mysite http://nik2007nikki0.wixsite.com/nicholas-karpjuk/animationhttp://nik2007nikki0.wixsite.com/nicholas-karpjuk/sharacters

3ds MaxPhotoshop
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