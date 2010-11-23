Специализированный магазин кухонных моек

Мы работаем над созданием специализированного магазина кухонных моек. Очень хотим сделать проект интересным и информативным, поэтому особо остро нуждаемся в настоящих специалистах и профессионалах своего дела. Наш дизайнер создает красивый макет, программист разработал полезный функционал для сайта, который сделает наш сайт еще более удобным для пользователей.

Осталось дело за малым, а вернее за очень большим, наполнить сайт товарами и интересным контентом, частично справились сами, но без помощи команды профессионалов нам не обойтись.

Приглашаем к сотрудничеству увлеченных, знающих свое дело контент менеджеров и копирайтеров. Надеемся долгосрочное сотрудничество.