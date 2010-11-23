Мы ищем команду специалистов, способную выполнить работу по наполнению каталога товаров качественно и точно в срок. Товаров около 3000, часть из них уже есть на сайте и нуждается в доработке, часть необходимо добавлять самим, на ...
Специализированный магазин кухонных моек
Мы работаем над созданием специализированного магазина кухонных моек. Очень хотим сделать проект интересным и информативным, поэтому особо остро нуждаемся в настоящих специалистах и профессионалах своего дела. Наш дизайнер создает красивый макет, программист разработал полезный функционал для сайта, который сделает наш сайт еще более удобным для пользователей.
Осталось дело за малым, а вернее за очень большим, наполнить сайт товарами и интересным контентом, частично справились сами, но без помощи команды профессионалов нам не обойтись.
Приглашаем к сотрудничеству увлеченных, знающих свое дело контент менеджеров и копирайтеров. Надеемся долгосрочное сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!
- Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт13 лет назад