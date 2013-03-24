Поисковое продвижение сайтов, опыт с 2009 года

Оказываю услуги по продвижению сайтов с 2009 года. Реализовано более 40 успешных проектов по продвижению сайтов наших клиентов.

С 2011 года выполняю работы по созданию, запуску и отслеживанию эффективности рекламных компаний в Яндекс.Директ и Google Adwords. А с 2012 года - работы по созданию сайтов.

Можно много говорить о достижениях, при этом примеры выполненных работ скажут больше. Можно долго рассказывать о выгодах нашего взаимного сотрудничества, при этом убедиться в этом можно оценив наши преимущества и стоимость услуг:

Преимущества:

• Комплексность услуг – создание сайтов, продвижение в поисковых системах, реклама в социальных сетях, контекстная реклама в Google и Яндекс

• Индивидуальный подход к каждому клиенту + нацеленность на результат;

• Используем только «белые» методы продвижения, что защищает Ваш сайт от рисков «пессимизации» со стороны поисковиков в дальнейшем;

• Адекватная стоимость работ по продвижению сайта в ТОП 10 поисковых систем Google и Яндекс;

• Оптимальные сроки продвижения: от 2 до 6 месяцев;

• Минимальная стоимость поддержания сайта в ТОП 10

Наши тарифы:

• Составление ключевых запросов согласно тематики сайта – бесплатно;

• Техническая (базовая) отимизация сайта – бесплатно (при заказе продвижения)

• Продвижение 1 запроса – 5-20$/месяц (в зависимости от частотности, конкурентности запроса и географической привязанности)

• Система скидок до 25% в зависимости от объема заказа (при продвижении 100 и более запросов)