albertgalikeev

Настройка контекстной рекламы Яндекс и Google

Опыт работы 4 года. Работал 2 года в агентстве, 1 год из них на позиции старшего специалиста. С командой вели более 20 проектов. Общий бюджет клиентов за месяц 500 000 рублей. Сейчас веду 6 проектов, общий бюджет около 200 000 в месяц.

Работал с нишами: ремонт крупной бытовой техники, агрегатор услуг мастеров на час, услуги ломбарда, кузовной ремонт автомобилей, подключение к провайдеру домашнего интернета, интернет-магазин детских товаров (коляски, электромобили, стульчики для кормления, автокресла), клиника эстетической медицины, клиника общего профиля, дилер грузовых автомобилей КамАЗ и Mercedes-Benz.

Погружаюсь в задачу и бизнес клиента, провожу интервью. Изучаю конкурентов, выявляю сильные и слабые стороны. Прописываю портреты целевой аудитории, узнаю какие страхи, боли клиентов, факторы влияющие на покупку.

После этого приступаю к настройке.

Придерживаюсь принципа прозрачности работ - создаю рабочий чат по проекту. Согласовываю каждый этап работ, отправляю важные шаги при настройке и ведении проекта: ключевые фразы, объявления, изменения в динамике ключевых показателей (стоимость конверсии, количество конверсий, потраченный бюджет).

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